Президент Ильхам Алиев направил письмо Президенту Ирака

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо Президенту Иракской Республики Абдель Латифу Джамалу Рашиду по случаю национального праздника этой страны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ и передаю наилучшие пожелания по случаю национального праздника Республики Ирак.

Верю, что азербайджано-иракские отношения нашими совместными усилиями и впредь будут развиваться и укрепляться в русле дружбы и сотрудничества.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Ирака - постоянного спокойствия и благополучия", - говорится в письме.