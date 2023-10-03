Президент Ильхам Алиев выделил 15,8 миллиона манатов на строительство дороги в Имишли

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении 15,8 миллиона манатов на строительство автомобильной дороги Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе (71 км)-Мамедли-Агамалылар-Элйетмязли-Аллахмядятли-Телишли Имишлинского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю в целях строительства автомобильной дороги Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе (71 км)-Мамедли-Агамалылар-Эльйетмезли-Аллахмадатли-Телишли, соединяющей 5 населенных пунктов с населением девять тысяч человек, в соответствии с подпунктом 1.31.6 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана 15,8 миллиона (пятнадцать миллионов восемьсот тысяч) манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.