https://news.day.az/officialchronicle/1617771.html В Азербайджане создан Карабахский университет - Распоряжение
В Азербайджане создан Карабахский университет - Распоряжение
В Азербайджане создан Карабахский университет.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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