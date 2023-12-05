https://news.day.az/officialchronicle/1619504.html На реконструкцию автомобильной дороги Шуша‒Лачин выделено 6 миллионов манатов - Распоряжение
На реконструкцию автомобильной дороги Шуша‒Лачин выделено 6 миллионов манатов - Распоряжение
На реконструкцию автомобильной дороги Шуша‒Лачин протяженностью сорок один километр выделены средства в размере 6 миллионов манатов.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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