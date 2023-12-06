Президент Ильхам Алиев: Армения выражает готовность принять пять известных принципов

С нашей стороны не было запланировано проведение антитеррористических мероприятий. По крайней мере, на ноябрь 2020 года таких планов не было, и я могу это сказать четко.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев на Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

Глава государства отметил, что международным экспертам также следует детально изучить соглашение о мире, которое будет подписано между двумя странами: "Как страна, которая столкнулась с более чем 30-летней оккупацией своей территории, последующим полным разрушением своих земель, этнической чисткой и многими страданиями, мы протянули руку непосредственно Армении, а не через посредников".

Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, что принципы мирного договора были разработаны и отправлены в Армению, однако на текущий момент в ответ на них по-прежнему тишина: "Было объявлено о пяти известных принципах. Сейчас видно, что Армения приближается к их принятию. Они могут рассматривать это как основу. Если бы они сделали это несколько лет назад, конечно, нам бы не пришлось проводить антитеррористическую операцию. Это уже история, и она демонстрирует, что именно Азербайджан выступил инициатором мира, а не Армения".