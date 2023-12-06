Президент Ильхам Алиев: Азербайджан в концепции внешней политики не ставит целью стать членом Евросоюза

Азербайджан в своей внешнеполитической концепции не ставит целью стать членом Евросоюза. Это очень прагматичный подход, потому что нас никогда не примут. Причина этого ясна.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

"Мы живем в реальном, а не в виртуальном мире. То есть, если там не примут Азербайджан, то зачем нам стучать в эту дверь и зачем беспокоить хозяина? В то же время, почему мы должны в каком-то смысле позорить себя. Мы не стремимся к этому, мы нашли способ наладить сотрудничество и наладить отношения", - отметил глава государства.