Президент Ильхам Алиев: Европейский Союз - наш основной торговый партнер

C Европейским Союзом, Европейской комиссией у нас очень хорошие, тесные взаимоотношения. Европейский Союз является нашим основным торговым партнером. Около 50 процентов нашего внешнеторгового оборота приходится на Европейский Союз.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев на Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

Глава государства напомнил, что Азербайджан принял протоколы о стратегическом партнерстве с девятью членами Европейского Союза: "А это составляет треть от Европейского Союза. Это свидетельствует о том, что наши отношения как на уровне отдельных государств, так и на уровне организаций очень хорошие. Лично я и Азербайджан всегда поддерживали усилия Шарля Мишеля по прекращению конфликта между Арменией и Азербайджаном. Несколько встреч были организованы им в Брюсселе. Сейчас мы обсуждаем возможную новую встречу".