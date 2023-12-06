Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов провести COP29

Азербайджан готов провести у себя COP29. У нас достаточно много достижений, которые мы можем продемонстрировать.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

Отметив наличие определенных проблем в связи с проведением конференции в Баку, глава государства выразил надежду, что они будут решены в ближайшее время. Президент Азербайджана сказал, что это может стать следующим важным шагом на пути к миру.