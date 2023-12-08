https://news.day.az/officialchronicle/1620476.html На капитальный ремонт дорог в Пираллахинском районе Баку выделено 300 тысяч манатов - Распоряжение
На капитальный ремонт дорог в Пираллахинском районе Баку выделено 300 тысяч манатов - Распоряжение
На капитальный ремонт автомобильных дорог в поселке Пираллахи Пираллахинского района города Баку Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 300 тысяч манатов.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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