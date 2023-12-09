Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Кении

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Кения Уильяму Самои Руто.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Республики Кения - Дня независимости.

Начало деятельности в этом году посольства Азербайджана в Кении является наглядным примером перехода наших двусторонних отношений в новую плоскость. Верю, что в соответствии с интересами наших народов мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития азербайджано-кенийских связей в русле дружбы, успешного продолжения нашего сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскостях.

В столь знаменательный день передаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю Вашему народу постоянного мира и процветания", - говорится в поздравительном письме главы государства.