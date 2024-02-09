Генеральный секретарь ОБСЕ направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид направила поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.