https://news.day.az/officialchronicle/1635884.html Генеральный секретарь ОБСЕ направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Генеральный секретарь ОБСЕ направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид направила поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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