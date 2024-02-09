Премьер-министр Албании направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Премьер-министр Республики Албания Эди Рама направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю победы на президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство, дорогой брат.

Ваш успех на выборах и переизбрание на пост Президента Азербайджанской Республики являются прекрасной возможностью передать Вам наилучшие пожелания и искренние поздравления. Пользуясь этой возможностью, от имени правительства Албании и от себя лично выражаю Вам признательность за прекрасный диалог между нами и сотрудничество в таких важных для наших экономик сферах, как энергетика и туризм.

Абсолютно уверен, что Ваш новый президентский мандат придаст новый импульс отношениям между нашими дружественными странами. Кроме того, скорейшее открытие посольства Республики Албания в Баку будет способствовать ускорению коммуникации между нами.

Еще раз передаю наилучшие пожелания. Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в письме.