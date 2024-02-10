Заместитель руководителя Администрации Президента РФ поздравил Президента Ильхама Алиева

Заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите искренние поздравления по случаю Вашей убедительной победы на выборах Президента Азербайджанской Республики.

Широкая поддержка азербайджанского народа свидетельствует о правильности и успешности проводимого Вами курса, нацеленного на процветание и развитие республики.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов, а всему азербайджанскому народу - мира, согласия и благополучия", - говорится в письме.