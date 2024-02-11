Король Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева с убедительной победой на выборах

Хранитель Двух Святынь, Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с блестящей победой на внеочередных президентских выборах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщило информационное агентство Саудовской Аравии SPA.

В сообщении отмечается, что, выразив искренние поздравления, Король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд пожелал Президенту Ильхаму Алиеву успехов, а азербайджанскому народу - постоянного развития и благополучия.