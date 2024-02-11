Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Ирана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Исламской Республики Иран Сейеду Ибрахиму Раиси.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу поздравления по случаю национального праздника Исламской Республики Иран - Дня победы Исламской революции.

Исторически объединяющие наши народы дружественные отношения и общие духовные ценности являются хорошей основой для развития азербайджано-иранских межгосударственных связей и сотрудничества. Взаимодействие наших стран в торгово-экономической, транспортной и других сферах сегодня вызывает удовлетворение.

Верю, что отношения между Азербайджаном и Ираном будут развиваться в русле дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.

В этот знаменательный день передаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю Вашему народу спокойствия и благополучия", - говорится в письме.