https://news.day.az/officialchronicle/1636879.html Президент Молдовы позвонила Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Молдовы позвонила Президенту Ильхаму Алиеву
13 февраля Президент Республики Молдова Майя Санду позвонила Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Майя Санду поздравила Ильхама Алиева с победой на президентских выборах и пожелала ему успехов в деятельности во имя развития страны.
Глава государства выразил благодарность за внимание и поздравление.
В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений между нашими странами, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.
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