Председатель Комитета Государственной Думы РФ по вопросам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по вопросам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.