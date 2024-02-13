https://news.day.az/officialchronicle/1636898.html Председатель Комитета Государственной Думы РФ по вопросам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по вопросам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по вопросам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре