https://news.day.az/officialchronicle/1637552.html В Азербайджане утвержден закон "Об авиации"
В Азербайджане утвержден закон "Об авиации"
Президент Ильхам Алиев утвердил закон Азербайджанской Республики "Об авиации".
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соответствии с пунктом 23 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики, данный закон регулирует использование воздушного пространства Азербайджанской Республики и деятельность в области авиации, определяет правовые и организационные основы осуществляемых мер по обеспечению безопасности в авиации, включая оборону государства, потребности населения и экономики, связанные с воздушными перевозками и авиационными работами.
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