Президент Монголии поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания Президентом Азербайджанской Республики.

Очень рад, что благодаря нашим совместным усилиям взаимовыгодное двустороннее сотрудничество развивается во многих сферах.

Наши взаимные визиты на высоком уровне играют важную роль в углублении двусторонних отношений и сотрудничества. Поэтому верю, что Вы примете направленное мною Вашему превосходительству приглашение и совершите визит в Монголию в удобное Вам время.

Ваше превосходительство господин Президент, желаю Вам и Вашей семье здоровья, счастья, а дружественному народу Азербайджана - благополучия", - говорится в письме.