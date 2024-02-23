Установлены льготы для предпринимателей, занимающихся строительством жилых площадей на освобожденных территориях Азербайджана

Установлены льготы для предпринимателей, занимающихся строительством жилых площадей на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло свое отражение в поправке, внесенной в "Порядок предоставления субсидий на начисленные проценты по кредитам, полученным предпринимателями в манатах" указом, подписанным сегодня Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Согласно поправке, предпринимателю, занимающемуся строительством жилых площадей на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, будет предоставлена субсидия в размере 10 процентных пунктов годовой процентной ставки по кредитам, выделяемым для соответствующей сферы экономической деятельности, в которую вкладываются инвестиции.

 