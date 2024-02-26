https://news.day.az/officialchronicle/1640508.html Президент Ильхам Алиев: Мы на поле боя отомстили за невинных жертв Ходжалы
Президент Ильхам Алиев: Мы на поле боя отомстили за невинных жертв Ходжалы
Мы восстановили историческую справедливость. Мы на поле боя отомстили за невинных жертв Ходжалы, не позволили, чтобы их кровь оставалась неотмщенной.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 26 февраля на встрече с представителями общественности Ходжалинского района.
Отметив, что для этого понадобилось 30 лет, глава государства подчеркнул: "Но работа, выполненная за эти 30 лет, проводимая нами целенаправленная политика создают нам возможность встретить этот день здесь".
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