https://news.day.az/officialchronicle/1641822.html Аскер Расулов награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени - Распоряжение
Аскер Расулов награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени - Распоряжение
За плодотворную деятельность в области архивного дела в Азербайджанской Республике Аскер Адиль оглу Расулов награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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