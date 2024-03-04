Президент Ильхам Алиев пригласил премьер-министра Пакистана посетить Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме, направленном главой нашего государства Мухаммеду Шахбазу Шарифу по случаю его переизбрания на пост премьер-министра Исламской Республики Пакистан.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Пакистан за постоянную поддержку и справедливую позицию в вопросе территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности международно признанных границ нашей страны.

"Мы полны решимости и дальше расширять связи и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Пакистаном, основанные на братстве, дружбе, взаимном доверии и поддержке", - подчеркнул глава государства, пригласив Шахбаза Шарифа совершить визит в Азербайджан с целью продолжения политического диалога, проведения обмена мнениями о дальнейших перспективах развития двустороннего сотрудничества.