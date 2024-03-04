Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Пакистана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил Мухаммеду Шахбазу Шарифу поздравительное письмо по случаю его переизбрания на пост премьер-министра Исламской Республики Пакистан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.