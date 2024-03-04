https://news.day.az/officialchronicle/1642122.html Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Пакистана
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Пакистана
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил Мухаммеду Шахбазу Шарифу поздравительное письмо по случаю его переизбрания на пост премьер-министра Исламской Республики Пакистан.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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