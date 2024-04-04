https://news.day.az/officialchronicle/1649677.html Президент Ильхам Алиев внес изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе"
Президент Ильхам Алиев внес изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе"
Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе".
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, к статье 45.5 закона было добавлено третье предложение следующего содержания:
"Соответствующий орган исполнительной власти определяет количество военнослужащих, привлекаемых к участию в сборах, по согласованию с соответствующим органом исполнительной власти".
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