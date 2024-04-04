Президент Ильхам Алиев внес изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе"

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе".

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, к статье 45.5 закона было добавлено третье предложение следующего содержания:

"Соответствующий орган исполнительной власти определяет количество военнослужащих, привлекаемых к участию в сборах, по согласованию с соответствующим органом исполнительной власти".