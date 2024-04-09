Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю праздника Рамазан

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю праздника Рамазан.

Как сообщает Day.Az, на фото в публикации отмечено: "Поздравляю с праздником Рамазан".