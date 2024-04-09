https://news.day.az/officialchronicle/1651014.html Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю праздника Рамазан - ФОТО
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю праздника Рамазан - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю праздника Рамазан.
Как сообщает Day.Az, на фото в публикации отмечено: "Поздравляю с праздником Рамазан".
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