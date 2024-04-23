Президент Ильхам Алиев: Мы чувствуем себя комфортно как в Европе, так и в восточной части мира

Мы чувствуем себя комфортно как в Европе, так и в восточной части мира.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованном в Университете АДА.

Свою точку зрения глава государства обосновал следующим образом: "Мы не чувствуем неудобств, поскольку азербайджанское общество на протяжении столетий в значительной степени впитало ценности обеих цивилизаций - как европейской, так и исламской".