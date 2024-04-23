Президент Ильхам Алиев: Некоторые страны начали холодную войну против Азербайджана

Сегодня мы видим безосновательные нападки на Азербайджан со стороны некоторых стран. Мы принимаем ответные меры.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованном в Университете АДА.

Подчеркнув, что эти страны фактически начали холодную войну против Азербайджана, глава государства сказал: "Мы принимаем зеркальные меры и не переходим красных линий".