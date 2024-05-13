Президент Ильхам Алиев принял генерал-губернатора Тувалу, премьер-министра Тонги и министра иностранных дел Содружества Багамских Островов

13 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерал-губернатора Тувалу Фалани Тофингу, премьер-министра Королевства Тонга Сиаоси Офакивахафолау Совалени и министра иностранных дел Содружества Багамских Островов Фредерика Одли Митчеллу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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