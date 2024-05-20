Назначен ректор Карабахского университета

Шахин Вагиф оглу Байрамов назначен ректором Карабахского университета.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Другим распоряжением главы государства Шахин Байрамов освобожден от должности ректора Мингячевирского государственного университета.