https://news.day.az/officialchronicle/1661585.html Назначен ректор Карабахского университета - Распоряжение
Назначен ректор Карабахского университета - Распоряжение
Шахин Вагиф оглу Байрамов назначен ректором Карабахского университета.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Другим распоряжением главы государства Шахин Байрамов освобожден от должности ректора Мингячевирского государственного университета.
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