Президент Ильхам Алиев: Самым важным наследием СОР29 будет наша возможность сделать дополнительный, ощутимый и устойчивый шаг к зеленому миру

Самым важным наследием СОР29 будет наша возможность сделать дополнительный, ощутимый и устойчивый шаг к зеленому миру.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews во время участия в Сегменте высокого уровня "15-го Петерсбергского климатического диалога", который состоялся 26 апреля в Берлине.

"В то же время, как вы знаете, мы выдвинули еще одну инициативу, которая будет новшеством для СОР. Это создание тройки стран. Используя опыт ОАЭ, теперь Азербайджана, а затем и Бразилии, мы хотим создать трехсторонний формат сотрудничества. Поскольку каждая из этих трех стран вовлечена в решение различных вопросов регионального, политического, экономического и т.д. характера. Это должно быть сочетание усилий и солидарности; мы должны перестать обвинять друг друга. Те страны, у которых нет нефти, не должны тыкать пальцем в тех, у кого она есть. Малые развивающиеся страны не должны требовать от больших стран ответственности за климатическую катастрофу. Это касается дипломатической, политической и финансовой сфер. Думаю, как принимающая страна, мы можем создать платформу для этого", - сказал глава государства.