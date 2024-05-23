Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу Euronews

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе участия в Сегменте высокого уровня "15-го Петерсбергского климатического диалога", проходившего в столице Германии Берлине 26 апреля, дал интервью телеканалу Евроньюс.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет интервью.

Корреспондент: Президент Алиев, очень приятно вновь иметь возможность побеседовать с Вами. Мы находимся здесь, в Берлине, на форуме "Петерсбергский климатический диалог". Это действительно начало пути, ведущего к СОР29. Ваша команда, наверное, очень волнуется. Что мы можем ожидать от нынешнего СОР29, какие вопросы будут реализованы и будут не просто обсуждаться?

Президент Ильхам Алиев: Мы хотим создать обстановку, которая будет удобной для всех участников. У нас большой опыт наведения мостов в рамках Движения неприсоединения. Как вы знаете, мы возглавляли это движение, в которое входят 120 членов, на протяжении четырех лет. Мы действительно добились большого прогресса. Мы активно работаем и со странами ЕС. Как я уже сказал сегодня на конференции, с девятью из них мы подписали и приняли декларации о стратегическом партнерстве. Другими словами, Глобальный Юг и Запад совместно решают вопросы изменения климата, укрепления солидарности, вопросы, связанные с общей ответственностью и уменьшением определенного недоверия в отношении вопросов изменения климата. Поскольку известно, что у нас разные идеи, разные взгляды.

Корреспондент: Идея ископаемого топлива была главной темой прошлогодней конференции COP28, прошедшей в ОАЭ. Как по-Вашему, учитывая историю конференции, наблюдается ли какая-либо положительная тенденция в сторону того, когда страны, добывающие ископаемое топливо, находятся в авангарде изменений и переходов?

Президент Ильхам Алиев: Именно этого мы и добиваемся. Одно из моих заявлений на сегодняшней конференции звучало так: "Не судите нас по тому, что у нас есть. Судите о нас по тому, как мы относимся к тому, что имеем, по нашей повестке дня". Кроме того, важно понимать, что помимо того, что я сказал о нашем участии в Европе и в Движении неприсоединения, мы также являемся одним из членов ОПЕК+. Мы уже работаем со многими нефтедобывающими странами, чтобы еще до СОР29 создать своего рода пакет солидарности. Какие дополнительные финансовые средства могут вложить такие нефтедобывающие страны как Азербайджан? Думаю, что нефтедобывающие страны, особенно когда цена на нефть высока, должны платить больше, должны предоставлять больше средств для решения проблемы. Считаю, что солидарность является неотъемлемой частью финансирования. Трудно сказать, как мы добьемся успеха, ведь мы только принимающая сторона.

Корреспондент: Что бы Вам хотелось увидеть в качестве долговременного наследия COP29?

Президент Ильхам Алиев: Самым важным наследием СОР29 будет наша возможность сделать дополнительный, ощутимый и устойчивый шаг к зеленому миру. В то же время, как вы знаете, мы выдвинули еще одну инициативу, которая будет новшеством для СОР. Это создание тройки стран. Используя опыт ОАЭ, теперь Азербайджана, а затем и Бразилии, мы хотим создать трехсторонний формат сотрудничества. Поскольку каждая из этих трех стран вовлечена в решение различных вопросов регионального, политического, экономического и т.д. характера. Это должно быть сочетание усилий и солидарности; мы должны перестать обвинять друг друга. Те страны, у которых нет нефти, не должны тыкать пальцем в тех, у кого она есть. Малые развивающиеся страны не должны требовать от больших стран ответственности за климатическую катастрофу. Это касается дипломатической, политической и финансовой сфер. Думаю, как принимающая страна, мы можем создать платформу для этого.

Корреспондент: Было очень приятно встретиться с Вами. Большое спасибо за то, что уделили время!

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.