Президент Ильхам Алиев: Мы рассчитываем на активное участие Таджикистана в СОР29

Я пригласил Президента Таджикистана принять участие в климатической конференции в ноябре. Это приглашение было принято.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

"Мы активно готовимся к проведению этого международного мероприятия и рассчитываем на активное участие Таджикистана", - отметил глава государства, выразив уверенность, что таджикские друзья внесут большой вклад в успешное проведение этой конференции и достижение хороших результатов.