https://news.day.az/officialchronicle/1662475.html Президент Ильхам Алиев: Мы рассчитываем на активное участие Таджикистана в СОР29
Президент Ильхам Алиев: Мы рассчитываем на активное участие Таджикистана в СОР29
Я пригласил Президента Таджикистана принять участие в климатической конференции в ноябре. Это приглашение было принято.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
"Мы активно готовимся к проведению этого международного мероприятия и рассчитываем на активное участие Таджикистана", - отметил глава государства, выразив уверенность, что таджикские друзья внесут большой вклад в успешное проведение этой конференции и достижение хороших результатов.
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