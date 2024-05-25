Король Чарльз III поздравил Президента Ильхама Алиева
Король Великобритании и Северной Ирландии Чарльз III направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент.
В то время, как Вы и азербайджанский народ празднуете День независимости, я и моя супруга с большим удовлетворением передаем Вашему превосходительству и Вашему народу искренние поздравления.
Я высоко ценю связи между нашими народами и надеюсь, что наши страны будут продолжать тесное сотрудничество по важным глобальным вопросам, будь то мир и благосостояние или окружающая среда и изменение климата, что принесет пользу будущим поколениям.
Пользуясь случаем, я и моя супруга передаем Вам и всем азербайджанцам наилучшие пожелания по случаю вашего национального праздника", - говорится в поздравительном письме.
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