Король Чарльз III поздравил Президента Ильхама Алиева

Король Великобритании и Северной Ирландии Чарльз III направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

В то время, как Вы и азербайджанский народ празднуете День независимости, я и моя супруга с большим удовлетворением передаем Вашему превосходительству и Вашему народу искренние поздравления.

Я высоко ценю связи между нашими народами и надеюсь, что наши страны будут продолжать тесное сотрудничество по важным глобальным вопросам, будь то мир и благосостояние или окружающая среда и изменение климата, что принесет пользу будущим поколениям.

Пользуясь случаем, я и моя супруга передаем Вам и всем азербайджанцам наилучшие пожелания по случаю вашего национального праздника", - говорится в поздравительном письме.