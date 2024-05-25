Президент Туркменистана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Туркменистана Сардар Бердымухамедов направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.