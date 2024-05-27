В Азербайджане группа лиц награждена государственными наградами в технической и культурной сферах

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присуждении государственных премий Азербайджанской Республики в технической и культурной сферах за 2024 год, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.