https://news.day.az/officialchronicle/1664081.html Президент Словакии направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Словакии направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Словацкой Республики Зузана Чапутова направила Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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