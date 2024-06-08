Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Египет активно сотрудничают в рамках международных организаций

Во всех международных вопросах наше мнение с Египтом совпадает.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 июня в Каире в заявлении для прессы с Президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси.

Заявление Президента Ильхама Алиева

- Уважаемый господин Президент, Ваше превосходительство.

Прежде всего, хочу выразить Вам благодарность за приглашение и гостеприимство. Очень рад находиться в Вашей стране, обладающей древней историей.

Этот визит внесет большой вклад в развитие египетско-азербайджанских отношений. В прошлом году мы принимали в Азербайджане Президента ас-Сиси, в этом году совершаю визит я. То есть это показывает, что политический диалог носит регулярный характер. Мы договорились продолжать его и дальше. Я пригласил Президента ас-Сиси на предстоящую в Баку конференцию СОР29 и рад, что мое приглашение было принято. В то же время я сказал, что Египет успешно председательствовал и принимал СОР27. Я поздравил коллегу по этому случаю. В то же время я обратился для изучения опыта Египта в этой области, и наши делегации находятся в постоянном контакте.

В ходе обсуждения международных вопросов стало ясно, что у нас нет разногласий. Во всех международных вопросах наши мнения совпадают. На самом деле мы активно работаем в рамках международных организаций, в том числе активно сотрудничаем в ООН, Движении неприсоединения, Организации исламского сотрудничества, прилагаем совместные усилия в деле укрепления исламской солидарности. Как вы знаете, Азербайджан при поддержке Египта в течение четырех лет председательствовал в Движении неприсоединения. В результате этого председательства Движение приобрело еще больше возможностей.

В период нашего председательства в Движении неприсоединения, урегулирование палестино-израильских отношений и создание независимого Палестинского государства всегда находились в центре внимания, было проведено много мероприятий. Позиция Азербайджана однозначна - должно быть создано независимое Палестинское государство, Восточный Иерусалим должен быть его столицей. Необходимо как можно скорее остановить сегодняшнюю трагедию в Газе, остановить войну, и все вопросы должны решаться путем переговоров. Я сказал Президенту ас-Сиси, что мы поддерживаем усилия Египта в этих направлениях, и инициативы, выдвинутые Египтом, должны быть приняты во внимание.

В то же время мы обсудили процессы на Южном Кавказе. Я сказал, что в настоящее время Азербайджан и Армения достигли определенных успехов в деле установления своих госграниц, согласован участок госграницы протяженностью почти 12,7 километра. Путем переговоров Азербайджану возвращены 4 села Газахского района Азербайджана, которые на протяжении 30 лет находились под оккупацией, и мы оцениваем это как позитивный факт. Также считаю, что есть хорошие возможности и для прогресса в переговорном процессе. Во всяком случае, Азербайджан готов к этому.

Я также отметил, что Азербайджан в сентябре прошлого года полностью восстановил свой государственный суверенитет и территориальную целостность. Конечно, это станет важным фактором на нашем пути к нормализации отношений с Арменией. До внимания моего коллеги также было доведено, что около двух лет на условной азербайджано-армянской границе спокойно, никаких нарушений прекращения огня не наблюдается.

Что касается двусторонних отношений, рост объема торговли это, конечно, позитивный факт. Если посмотреть на статистику, то можно увидеть, что торговый оборот между Азербайджаном и Египтом вырос в несколько раз. Однако абсолютные цифры нас пока не удовлетворяют. Подписанные сегодня документы и договоренности, уверен, помогут нам и в этом направлении. Уверен, что будут достигнуты хорошие результаты в первую очередь в области энергетики, производства возобновляемых видов энергии, нефтяной промышленности, фармацевтики, алюминиевой промышленности и в других сферах.

Сегодня мы также провели обмен мнениями в связи с новыми транспортными коридорами. И транспортный коридор Восток-Запад, и транспортный коридор Север-Юг проходят через территорию Азербайджана. На территории Азербайджана вся инфраструктура создана и, таким образом, открываются прекрасные возможности для сотрудничества в транспортно-логистической сфере.

Члены делегаций проинформировали нас об очередном заседании совместной межправительственной комиссии. Последнее ее заседание было проведено два года назад. Очередное заседание комиссии, наверное, будет проведено в этом году. Уверен, что все данные президентами указания будут серьезно обсуждены, и, таким образом, мы сделаем очередной важный шаг в направлении сотрудничества.

Уважаемый господин Президент, Ваше превосходительство, хочу еще раз выразить Вам благодарность за гостеприимство, оказанное мне и делегации. Уверен, что мы вновь встретимся с Вами в ноябре в Баку в рамках СОР29.