Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 29-го Заседания высокого уровня на тему «Дорога к COP29: устойчивое и прочное будущее»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам 29-го Заседания высокого уровня на тему "Дорога к COP29: устойчивое и прочное будущее", организованного Международным центром Низами Гянджеви.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемые участники заседания,

Дорогие друзья,

Искренне приветствую вас по случаю открытия 29-го Заседания высокого уровня на тему "Путь к COP29: устойчивое и прочное будущее", организованного Международным центром Низами Гянджеви. Международный центр Низами Гянджеви, который функционирует, руководствуясь философскими мыслями, прогрессивными идеями гениального азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, общечеловеческими ценностями и принципами, за короткий промежуток времени превратился в один из ведущих международных институтов в мире, завоевав высокий авторитет и доверие. Инициативы Международного центра Низами Гянджеви, предложенные им новые подходы к решению актуальных вопросов глобальной повестки дня получают одобрение и высоко оцениваются на международной арене.

Борьба с изменением климата уже длительное время находится в ряду наиболее важных и приоритетных вопросов глобальной повестки дня. Климатический кризис и его последствия, являющиеся общей проблемой человечества, препятствуя устойчивому развитию и благосостоянию стран, также существенно влияют на повседневную жизнь и образ жизни простых людей.

Как известно, в конце прошлого года единогласным решением государств мира Азербайджанская Республика была удостоена чести принимать 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Хотел бы отметить, что Азербайджан всеми силами готовится к COP29, не жалеет усилий для укрепления солидарности во имя зеленого, справедливого, инклюзивного и устойчивого мира, достижения положительных результатов для будущего нашей планеты.

Наша страна в рамках сотрудничества с другими государствами постарается найти разумные решения в борьбе с беспокоящими человечество изменениями климата. В то же время мы открыты для взаимодействия с желающими внести вклад неправительственными организациями и мозговыми центрами. С этой точки зрения я высоко оцениваю стремление уважаемых членов и партнеров Центра оказать поддержку, поделившись с нами своим богатым опытом и знаниями в рамках этого трехдневного мероприятия в Баку и освобожденном от оккупации городе Зангилан, посвященном подготовке к COP29.

Хотя мировой общественностью до сих пор были предприняты важные шаги по предотвращению глобального потепления, перед нами все еще стоят новые вызовы и угрозы, которые с каждым днем становятся все серьезнее. В то же время общепризнанной реальностью уже является то, что у нас становится меньше времени, чтобы мобилизовать усилия международного сообщества для принятия совместных срочных мер и неотложных шагов с целью сохранения глобального потепления на уровне 1,5 C°.

На COP29, которая будет организована в Баку, пройдут переговоры по согласованию новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию на период после 2025 года. Согласование новой коллективной количественной цели с целью удовлетворения растущих финансовых потребностей развивающихся стран, связанных с изменением климата, является главной задачей, стоящей перед всеми нами, инвестицией в наше общее будущее, нашей коллективной ответственностью перед нынешним и будущими поколениями. Азербайджан примет все необходимые меры для продвижения этих переговоров в условиях прозрачности и инклюзивности, ускорения выполнения взятых ранее обязательств и обещаний.

В то же время одним из приоритетных вопросов в повестке дня нашего председательства на COP29 станет решение проблем, с которыми сталкиваются малые островные развивающиеся государства, наиболее подверженные негативным последствиям изменения климата.

Азербайджан, взявший на себя председательство на этом престижном мероприятии, наладив искренний и нацеленный на результат диалог со всеми сторонами, сделает все возможное для продвижения процесса COP, обеспечения эффективной климатической деятельности и достижения COP29 успешных результатов.

Верю, что в предстоящие дни члены Международного центра Низами Гянджеви, проведя дискуссии по таким темам, как митигация и адаптация, финансирование, изменение климата и его влияние на биоразнообразие, водную и продовольственную безопасность, текущее состояние продовольственного и сельскохозяйственного сектора, роль науки, технологий и инноваций, в рамках подготовки к COP29 внесут вклад в продвижение повестки дня климатической деятельности и принятие жизненно важных для нашей планеты решений.

Передаю вам наилучшие пожелания, желаю успехов работе 29-го Заседания высокого уровня", - говорится в обращении.