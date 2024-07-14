Президент Ильхам Алиев: Решительно осуждаем акт политического насилия против Трампа

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своих аккаунтах в социальных сетях поделился публикацией в связи с попыткой покушения в штате Пенсильвания на кандидата от Республиканской партии на президентских выборах этого года Дональда Трампа.

Day.Az представляет публикацию: "Шокированы и потрясены нападением на президента Трампа. Решительно осуждаем этот акт политического насилия. Желаем президенту Трампу скорейшего выздоровления".