https://news.day.az/officialchronicle/1674803.html Президент Ильхам Алиев: Решительно осуждаем акт политического насилия против Трампа
Президент Ильхам Алиев: Решительно осуждаем акт политического насилия против Трампа
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своих аккаунтах в социальных сетях поделился публикацией в связи с попыткой покушения в штате Пенсильвания на кандидата от Республиканской партии на президентских выборах этого года Дональда Трампа.
Day.Az представляет публикацию: "Шокированы и потрясены нападением на президента Трампа. Решительно осуждаем этот акт политического насилия. Желаем президенту Трампу скорейшего выздоровления".
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