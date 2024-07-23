В Азербайджане из законодательства исключен случай, при котором принуждение к вступлению в брак касается только женщин

Из законодательства исключен случай, при котором принуждение к вступлению в брак касается только женщин.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в изменении в Уголовный кодекс, утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

С этим изменением статья 176-1 Уголовного кодекса (Принуждение женщины к вступлению в брак) переименовывается в "Принуждение к вступлению в брак или ранний брак" и тем самым расширяется круг лиц, пострадавших от преступления.

Отметим, что согласно действующему закону, за принуждение женщины к вступлению в брак предусматривается штраф в размере от двух до трех тысяч манатов или лишение свободы на срок до двух лет. Принуждение к вступлению в брак так же будет наказывается штрафом в размере от двух до трех тысяч манатов или лишением свободы на срок до двух лет.