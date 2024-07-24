https://news.day.az/officialchronicle/1677102.html В Азербайджане за парковку велосипеда вне допустимой зоны будет наложен штраф
В Азербайджане за парковку велосипеда вне допустимой зоны будет наложен штраф
В Азербайджане лица, паркующие велосипед вне зоны парковки, будут оштрафованы.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в поправке к Кодексу об административных проступках Азербайджанской Республики, утвержденной сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.
Согласно поправке, за парковку велосипедов и малых электромобилей вне отведенных для них парковочных мест будет наложен штраф в размере 10 манатов.
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