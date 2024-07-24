В Азербайджане за парковку велосипеда вне допустимой зоны будет наложен штраф

В Азербайджане лица, паркующие велосипед вне зоны парковки, будут оштрафованы.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в поправке к Кодексу об административных проступках Азербайджанской Республики, утвержденной сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно поправке, за парковку велосипедов и малых электромобилей вне отведенных для них парковочных мест будет наложен штраф в размере 10 манатов.