Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальном ужине глав государств в Астане

8 августа в столице Казахстана Астане состоялся неформальный ужин глав государств.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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