https://news.day.az/officialchronicle/1680757.html Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальном ужине глав государств в Астане
Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальном ужине глав государств в Астане
8 августа в столице Казахстана Астане состоялся неформальный ужин глав государств.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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