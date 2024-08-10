Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила команду Азербайджана в групповых упражнениях по художественной гимнастике

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своих аккаунтах в социальных сетях поздравила команду в групповых упражнениях по художественной гимнастике с достижением исторического результата на летних Олимпийских играх.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Браво! Горжусь вами! Дорогие гимнастки, благодаря вашему труду, упорству и желанию быть лучшими - прогресс налицо! Спасибо вам за ваше мастерство, стремление к победе и грациозное исполнение самых сложных элементов! Новых побед и достижений вам! Люблю вас! ❤️❤️❤️"