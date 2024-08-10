https://news.day.az/officialchronicle/1681211.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила команду Азербайджана в групповых упражнениях по художественной гимнастике - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила команду Азербайджана в групповых упражнениях по художественной гимнастике - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своих аккаунтах в социальных сетях поздравила команду в групповых упражнениях по художественной гимнастике с достижением исторического результата на летних Олимпийских играх.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Браво! Горжусь вами! Дорогие гимнастки, благодаря вашему труду, упорству и желанию быть лучшими - прогресс налицо! Спасибо вам за ваше мастерство, стремление к победе и грациозное исполнение самых сложных элементов! Новых побед и достижений вам! Люблю вас! ❤️❤️❤️"
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