Президент Ильхам Алиев наградил спортсменов и тренеров отличившихся на Олимпийских играх в Париже

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об определении наград для спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров за высокие результаты на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению главы государства, за высокие результаты, достигнутые на XXXIII летних Олимпийских играх, для спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров определены награды в следующих суммах:

400 000 манатов каждому спортсмену, занявшему первое место, и 200 000 манатов его тренеру;

200 000 манатов каждому спортсмену, занявшему второе место, и 100 000 манатов его тренеру;

100 000 манатов каждому спортсмену, занявшему третье место, и 50 000 манатов его тренеру.

Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Кроме того, Президент Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об установлении наград для спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров за самые высокие результаты на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже".

Согласно распоряжению, в целях поощрения спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров за достижение самых высоких результатов на проведенных в городе Париж Франции XXXIII Летних Олимпийских играх сумму вознаграждения установить в следующем порядке:

1.1. каждому спортсмену, занявшему первое место, - 200 000 (двести тысяч) манатов, его тренеру - 100 000 (сто тысяч) манатов;

1.2. каждому спортсмену, занявшему второе место, - 100 000 (сто тысяч) манатов, его тренеру - 50 000 (пятьдесят тысяч) манатов;

1.3. каждому спортсмену, занявшему третье место, - 50 000 (пятьдесят тысяч) манатов, его тренеру - 25 000 (двадцать пять тысяч) манатов;

1.4. главному тренеру команды - за спортсмена, продемонстрировавшего самый высокий результат по виду спорта, - в размере суммы, полученной персональным тренером (единожды).

Финансовому управлению Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.