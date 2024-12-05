Президент Ильхам Алиев: Дети – завтрашний день общества

Дети - завтрашний день общества. Наша главная задача - подарить им надежное будущее под ясным небом. Всесторонняя забота о детях является неотъемлемой частью государственной политики в нашей стране, и это одна из неоценимых заслуг великого лидера Гейдара Алиева. В этом направлении проделан и проводится ряд важных работ. Наши дети имеют все возможности получать качественное образование, развивать свои способности и раскрывать таланты.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам VI Общереспубликанского форума азербайджанских детей.

Глава государства отметил, что одним из наглядных проявлений внимания к правам детей в Азербайджане является то, что общереспубликанский форум приобрел традиционный характер.

"Нынешний Форум проводится в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира". Тема детей и экологии, которой он посвящен, отличается своей актуальностью и представляет особое значение с точки зрения жизни наших детей в безопасной окружающей среде. Недавно Азербайджан принял международное мероприятие грандиозного масштаба - очередную, 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. На конференции широко обсуждались влияние факторов окружающей среды на здоровье детей, вопросы усиления климатической деятельности во имя детей, потому что все дети на Земле нуждаются в здоровом и чистом мире, зеленом будущем. И они заслуживают этого", - подчеркнул Президент Азербайджана в своем обращении.