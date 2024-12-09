https://news.day.az/officialchronicle/1713857.html Утвержден протокол о внесении изменений в соглашение о партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергии, подписанное в Бухаресте - Указ Президент Ильхам Алиев подписал указ "Об утверждении "Протокола поправок к соглашению о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Утвержден протокол о внесении изменений в соглашение о партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергии, подписанное в Бухаресте - Указ
Президент Ильхам Алиев подписал указ "Об утверждении "Протокола поправок к соглашению о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре