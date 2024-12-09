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Утвержден протокол о внесении изменений в соглашение о партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергии, подписанное в Бухаресте - Указ

Президент Ильхам Алиев подписал указ "Об утверждении "Протокола поправок к соглашению о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется