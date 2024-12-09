Утвержден протокол о внесении изменений в соглашение о партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергии, подписанное в Бухаресте

Президент Ильхам Алиев подписал указ "Об утверждении "Протокола поправок к соглашению о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.