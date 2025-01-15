Президент Ильхам Алиев утвердил устав Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга

Утвержден устав юридического лица публичного права "Азербайджанский транспортно-коммуникационный холдинг (AZCON)".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно документу, Государственные предприятия, предусмотренные в "Перечне государственных предприятий, а также хозяйственных обществ и юридических лиц публичного права с государственной долей, подлежащих передаче в управление юридического лица публичного права "Азербайджанский транспортно-коммуникационный холдинг (AZCON)", утвержденного указом Президента Азербайджанской Республики от 7 ноября 2024 года № 226, включаются в структуру Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON).

К указу Президента Азербайджанской Республики от 6 июня 2007 года № 586 "О совершенствовании охраны и эффективного использования государственного имущества" в статью 599 (том I) часть 8-2 следующего содержания добавляется:

"8-2. Положения настоящего указа не применяются к Азербайджанскому транспортно-коммуникационному холдингу (AZCON) в отношении переданных в собственность и управление Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON) государственных предприятий, а также к хозяйственным обществам и юридическим лицам публичного права с государственной долей".

Кабинету министров Азербайджанской Республики и министерству цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.

С Уставом юридического лица публичного права AZCON можно ознакомиться, перейдя по ссылке.