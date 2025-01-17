https://news.day.az/officialchronicle/1723593.html Президент Бразилии выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву Президент Федеративной Республики Бразилия Луис Инасиу Лула да Силва направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями. Как сообщает Day.Az, в письме говорится: "Господин Президент.
Президент Бразилии выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Федеративной Республики Бразилия Луис Инасиу Лула да Силва направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями.
Как сообщает Day.Az, в письме говорится:
"Господин Президент.
С чувством глубокой скорби воспринял известие о трагическом крушении 25 декабря самолета "Азербайджан Хава Йоллары", гибели 38 и ранении 29 человек.
Приношу глубокие соболезнования Вашему превосходительству, семьям погибших и народу Азербайджана.
Пользуясь случаем, выражаю Вашему превосходительству высочайшее уважение и почтение".
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