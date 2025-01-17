https://news.day.az/officialchronicle/1723688.html Президент Ирака выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву Президент Республики Ирак Абдель Латиф Джамал Рашид выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" на территории Казахстана. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ирака выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Республики Ирак Абдель Латиф Джамал Рашид выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" на территории Казахстана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом соболезнования можно ознакомиться по ссылке
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