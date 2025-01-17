Президент Ирака выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Республики Ирак Абдель Латиф Джамал Рашид выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" на территории Казахстана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется

С полным текстом соболезнования можно ознакомиться по ссылке